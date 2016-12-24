В Мордовии пройдет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!»

Репортер

Подготовку к всероссийским мероприятиям в сфере культуры обсудили 10 ноября на совещании у Главы Мордовии. Речь, в том числе шла о заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Всероссийском форуме финно-угорских народов и Всероссийском молодежном фестивале национальных культур «Мы вместе!».

Фестиваль «Мы вместе!» пройдет в Мордовии летом 2023 года. Напомним, что этот проект поддержан Министерством культуры России, Федеральным агентством по делам национальностей, Росконцертом, Всероссийским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.

В Мордовии живут представители 119 национальностей. В рамках фестиваля «Мы вместе!», который продлится три дня, планируется продемонстрировать весь спектр национальных культур народов России, познакомить жителей нашей необъятной страны с особенностями народных ремесел, кухни, быта, верований и многим другим. 

В обсуждении вопросов подготовки к предстоящим мероприятиям приняли участие вице-премьер Галина Лотванова, министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.

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