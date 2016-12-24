АСИ объявило отбор проектов по 17 приоритетным темам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) начинает прием проектов на поддержку по 17 приоритетным для экономики и социальной сферы темам. Заявки принимаются на официальном сайте АСИ до конца 2022 года.

«Мы открываем прием заявок проектов, направленных на решение приоритетных задач в области технологий, предпринимательства, экологии, образования, социальной сферы. Особое внимание будем уделять поддержке проектов по созданию и внедрению технологий, востребованных в промышленности, эффективным решениям для улучшения качества жизни в здравоохранении и социальной сфере. В фокусе Агентства также будут проекты, ориентированные на подготовку новых кадров под запросы рынка, нам интересны проекты по созданию условий для самореализации и предпринимательства, в том числе среди молодежи», – пояснил Георгий Белозеров.

Кроме того, он отметил, что на площадке Агентства развернут работу по программе поддержки талантов в сфере искусства и культуры, по созданию новых форм, технологий для творчества и креативных индустрий. «Ждем инсайты и прорывные решения по этой и другим темам. Все проекты, которые пройдут отбор, получат поддержку Агентства в продвижении на целевых рынках, в решении системных и регуляторных вопросов, получат доступ к сервисам и программам наших партнеров», – сказал Белозеров.

Партнерами отборов выступают ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «Автоваз», АНО «Платформа НТИ», Фонд НТИ, ФПСП, Агентство развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия), Университет 2035 и другие компании и организации.

Отбор проводится по четырем трекам – технологии, качество жизни, кадры и образование, экология.

Технологии – проекты, способные закрыть внутреннюю потребность в производственных технологиях, оборудовании, комплектующих, цифровых решениях. Этот трек представлен темами:

Качество жизни – проекты, направленные на обеспечение доступа к своевременной и качественной высокотехнологичной медицинской помощи, комплексное снижение нагрузки на систему здравоохранения, на поддержку и социализацию людей с ОВЗ и пожилого возраста, а также проекты, ориентированные на творческую самореализацию людей. Этот трек представлен темами:

Кадры и образование – проекты, ориентированные на подготовку кадров для отраслей экономики, развитие новых форм занятости, отвечающих изменениям структуры рынка труда, предоставление возможностей для полноценной и быстрой самореализации молодежи. Этот трек представлен темами:

Экология – проекты, направленные на повышение показателей ресурсоэффективности экономики и снижение экологических рисков. Этот трек представлен темой:

Проектам, которые пройдут отбор, Агентство готово: