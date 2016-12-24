АСИ объявило отбор проектов по 17 приоритетным темам

«Какая богатая у нас история!»
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Агентство стратегических инициатив (АСИ) начинает прием проектов на поддержку по 17 приоритетным для экономики и социальной сферы темам. Заявки принимаются на официальном сайте АСИ до конца 2022 года.
«Мы открываем прием заявок проектов, направленных на решение приоритетных задач в области технологий, предпринимательства, экологии, образования, социальной сферы. Особое внимание будем уделять поддержке проектов по созданию и внедрению технологий, востребованных в промышленности, эффективным решениям для улучшения качества жизни в здравоохранении и социальной сфере. В фокусе Агентства также будут проекты, ориентированные на подготовку новых кадров под запросы рынка, нам интересны проекты по созданию условий для самореализации и предпринимательства, в том числе среди молодежи», – пояснил Георгий Белозеров.
Кроме того, он отметил, что на площадке Агентства развернут работу по программе поддержки талантов в сфере искусства и культуры, по созданию новых форм, технологий для творчества и креативных индустрий. «Ждем инсайты и прорывные решения по этой и другим темам. Все проекты, которые пройдут отбор, получат поддержку Агентства в продвижении на целевых рынках, в решении системных и регуляторных вопросов, получат доступ к сервисам и программам наших партнеров», – сказал Белозеров.
Партнерами отборов выступают ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «Автоваз», АНО «Платформа НТИ», Фонд НТИ, ФПСП, Агентство развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия), Университет 2035 и другие компании и организации.
Отбор проводится по четырем трекам – технологии, качество жизни, кадры и образование, экология.
Проектам, которые пройдут отбор, Агентство готово:
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных