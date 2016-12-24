В следующем году 19 населенных пунктов Мордовии могут быть подключены к интернету

В России реализуется программа «Устранение цифрового неравенства», которая является одной из приоритетных для Минцифры РФ. Ее главная цель – к 2030 году обеспечить интернетом все российские села, поселки и деревни, где проживает от 100 до 500 человек.

«Это больше 24 тысяч населенных пунктов, – объясняет врио первого замминистра – начальника управления цифрового развития РМ Наталья Санина. – Уже в следующем году 1800 из них получат доступ к интернету и мобильной связи стандарта 4G/LTE. В том числе и в Мордовии. Главная особенность программы в том, что жители каждого региона путем голосования сами решают, где в первую очередь появится высокоскоростной интернет».

В этом году, благодаря программе, 11 населенных пунктов нашей республики получили доступ к интернету. В 2023 году планируется подключить еще 19.

Принять участие в голосовании можно до 12 ноября на портале «Госуслуги» по ссылке: www.gosuslugi.ru/inet. Те, у кого нет возможности проголосовать онлайн, могут до 26 ноября отправить письмо в Минцифры РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Письмо может быть как индивидуальным, так и общим – от всех жителей населенного пункта.

Программа «Устранение цифрового неравенства» реализуется по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».