В райцентре Кочкурово завершилось благоустройство парка

В селе Кочкурово завершилось благоустройство парка. Работы на площади чуть меньше 2 гектаров велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и проходили в два этапа.

«В ходе первого были проложены дорожки из брусчатки и асфальта, установлено 26 лавочек, летняя эстрада, инсталляция «Я люблю Кочкурово», беседка для молодоженов, скамья примирения, разбиты клумбы, посажены деревья и декоративные кустарники. Во время второго этапа установили парковые фонари, систему видеонаблюдения, появилась дорожка для катания на роликовых коньках и велосипедах. Создана и аллея деревянных скульптур национальной мифологии, которые сделали тавлинские мастера резьбы по дереву. Кроме того, подготовлена основа для детских игровых комплексов. Они в свою очередь будут смонтированы чуть позже по программе «Комплексное развитие сельских поселений». Также завершено озеленение - посажены розовые кусты, каштаны и различные многолетние растения», - рассказал заместитель главы Кочкуровского района по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ Юрий Грязнов.

Всего на реализацию проекта было направлено более 16,миллионов рублей. Благоустроенная территория уже стала любимой зоной отдыха местных жителей и гостей Кочкурова. Теперь обновленный парк - не только место для приятных прогулок, но и площадка для проведения культурно-массовых мероприятий различного уровня и тематики. Предприниматели здесь также открывают торговые точки, а представители сельских поселений привозят свою продукцию на всевозможные ярмарки.