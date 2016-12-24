В Мордовии наградили отличившихся на службе сотрудников полиции

В МВД по Республике Мордовия состоялись мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел России. Руководство ведомства, ветераны и члены Общественного совета при МВД почтили память сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, минутой молчания и возложили гирлянду и цветы к Стеле памяти.

В торжественном мероприятии, проходившем в актовом зале, участие приняли глава ведомства генерал-майор полиции Юрий Поляков, члены коллегии МВД, руководители и личной состав подразделений, ветераны, представители Общественного совета при МВД и приглашенные гости.

«Сегодня перед нами стоит целый ряд масштабных и очень важных задач – обеспечение общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, защита экономики от криминального давления и борьба с коррупцией, – сказал, поздравляя присутствующих с праздником, Юрий Поляков. – Успех здесь напрямую зависит от четкости и слаженности действий всех служб, от умения принимать выверенные решения и грамотно анализировать ситуацию. На счету мордовской полиции немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявился отточенный профессионализм и высокая гражданская ответственность». Также генерал-майор полиции зачитал поздравление личному составу от Министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева.

По традиции особо отличившимся в служебной деятельности сотрудникам были вручены ведомственные награды.

Кроме того, в ходе мероприятия прошло награждение победителей и призеров состоявшихся накануне соревнований по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников территориальных органов МВД России на районном уровне. В результате упорной борьбы третье место заняла команда межмуниципального отдела МВД России «Ичалковский», почетное второе место досталось команде отдела МВД России по Ромодановскому району, победителем состязаний стала команда отдела полиции № 4 (по обслуживанию Пролетарского района) Управления МВД России по городскому округу Саранск.

Также на мероприятии присутствовали дети сотрудников полиции – лауреаты регионального этапа всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».

«Молодое поколение – наша надежда, – отметил заместитель председателя Совета ветеранов МВД подполковник внутренней службы в отставке Виктор Ларин. – На конкурс было направлено 32 детские работы и в каждой из них – искренняя любовь к своим родителям и глубокое уважение к их службе. Очень приятно, что в столь юном возрасте вы, ребята, это уже понимаете». Каждый ребенок получил заслуженную награду и памятный диплом.

С приветственным словом выступил и член Общественного совета при МВД епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. Он пожелал полицейским доблестно служить Закону во благо своего народа, а всем присутствующим – здоровья и мирного неба над головой.