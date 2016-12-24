Проект «Взлетная полоса для молодых профессионалов» в Мордовии помогает трудоустраиваться студентам

В Мордовском госуниверситете прошел кейс-чемпионат «Взлетная полоса для молодых профессионалов». Проект дает возможность студентам старших курсов экономических и технических направлений получить практический опыт, необходимый для трудоустройства на промышленных предприятиях в родном регионе.

Проект «Взлетная полоса для молодых профессионалов» начал свое действие еще два года назад и реализуется Институтом экономики и знаний при поддержке Фонда президентских грантов. Он направлен на формирование у студентов навыков самопрезентации, позволяющих успешно трудоустроиться в будущем, а также помогающих в поиске работы и составлении резюме.

Проект хорошо себя зарекомендовал, поэтому в рамках второго этапа было решено расширить масштабы работы – вовлечь в деятельность шесть новых регионов – Калужскую, Рязанскую, Воронежскую области, республики Мордовия, Башкортостан и Ставропольский край. Внимание к регионам было продиктовано дефицитом рабочих кадров при интенсивном развитии промышленных кластеров. В Мордовии это «Транспортное и специальное машино- и приборостроение» и «Волоконная оптика и оптоэлектронное приборостроение».

«Институт экономики и знаний является оператором проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов». Его основная цель – рассказать молодому поколению о том, какие возможности самореализации есть на местах. К сожалению, существует такая проблема, когда студенты, решая кем быть и где развиваться, не видят особенностей родного края. Мы стремимся показать, что и в их регионах есть производственные кластеры, а также проблемы, в хорошем смысле этого слова, которые нужно решать именно молодым профессионалам – управленцам, экономистам, инженерам. Сегодня мы продемонстрировали возможности развития в игровой форме. Надеюсь, что ребят заинтересовал огромный потенциал собственного региона», – отметил исполнительный директор АНО ДПО «Институт экономики знаний» Андрей Зизин.

В ходе кейс-чемпионата студентов разделили на группы, перед каждой из которых поставили ряд задач, касающихся функционирующих в Мордовии кластеров. Их необходимо было решить, найти предприятия в России с аналогичной продукцией и дать рекомендации по снижению зависимости компаний от импорта. После состоялась защита идей каждой из команд. Самых активных участников пригласили на стажировку.

Проект реализован при поддержке Минпромторга России, ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, органов власти и ведущих промышленных предприятий в 6обозначенных регионах.

И.о. директора по стратегическому планированию «Технопарк-Мордовия» Наталья Давыдкина, отметила: «Технопарк нужен, чтобы молодежь смогла реализовывать свои инновационные проекты. Это мероприятие своеобразный толчок для студентов. Оно призвано помочь сделать из них высококвалифицированных специалистов, которые нужны нашим промышленным компаниям. Подобные действия призваны наладить кооперационные цепочки и углубить взаимосвязь с молодыми специалистами. Хорошо, когда студенты проходят практики, в дальнейшем, совмещая работу с учебой, а после становятся полноценными специалистами».

Одним из спикеров мероприятия был руководитель направления «Центры компетенций» института экономики и знаний Игорь Жуковский. Он рассказал насколько сбалансированно понимание компетенций умений и навыков у работодателей, студентов и преподавателей. Подчеркнув, что все три лица должны понимать, какие навыки следует развивать в первую очередь.

«Участие в проекте важно для всех трех сторон – студентов, предпринимателей и образовательных организаций. Для студентов – это первый шаг в сторону профессионального роста. Совместно со специалистами на практике ребята смогут узнают себя, свои сильные и слабые стороны, знакомятся с теми предприятиями, где им доведется работать. Для вуза – это способ получать дополнительную информацию о том, насколько студенты усвоили компетенции. Мы можем взять это в статистику, а после выстроить стратегическую деятельность, сделав процесс образования эффективнее. Для Мордовии – важность составляет увеличение кадрового потенциала. Проводя ряд подобных мероприятий, мы прививаем интерес к республиканским предприятиям, знакомим с ними тех, кто здесь вырос и только приехал. Все это позволяет проводить комплексную работу, реализуя все три миссии университета», – подчеркнул проректор по стратегическому развитию Сергей Мельников.