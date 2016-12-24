В Саранске пройдет инвестиционная сессия для молодежи

15 ноября в Саранске состоится инвестиционная сессия для молодежи. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского проекта от Росмолодежь.Бизнес.

Ключевая цель очных встреч с инвесторами в регионах – содействие развитию молодежного предпринимательства. Всероссийский проект «Инвестиционные сессии» создан для того, чтобы в России появилось как можно больше новых преуспевающих компаний, что поможет снизить уровень безработицы и даст молодому поколению возможность начать построение успешного будущего. Мероприятия проходят в 30 городах России. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов вошли в состав жюри. Часть из них готова вложить средства в наиболее привлекательные начинания конкурсантов.

В проекте принимают участие начинающие предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов. В сентябре участники прошли дистанционное обучение навыкам публичных выступлений, а 15 ноября они смогут презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми дать советы по их развитию и вложить средства в реализацию наиболее интересных идей.

В экспертное жюри войдут представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса больше трех лет и профессиональные инвесторы. После выступлений каждый участник получит обратную связь и советы по увеличению прибыльности его проекта. Инвесторы готовы вложить средства в реализацию самых перспективных идей конкурсантов.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь.Бизнес при партнерстве инвестиционного фонда «ISLA», который предоставит три инвестиционных предложения участникам встречи.

Подробности о проекте по ссылке https://investmentsession.ru/