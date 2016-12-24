Судебные приставы взыскали миллион рублей с жителя Саранска, продавшего женщине «машину-двойника»

Многоэпизодная история c миллионным взысканием началась с того, что в Рязанской области покупатель из Мордовии приобрел автомобиль Ford Kuga 2017 года выпуска. Но на учет в ГИБДД мужчина машину не поставил. Вскоре он продал иномарку жительнице Саранска, которая сразу же зарегистрировала транспорт на себя.

Эта регистрация имела неожиданные последствия - в личный кабинет налогоплательщика из Москвы пришло уведомление, что его машина отныне принадлежит совершенно другому человеку. Владелец авто поспешил в ГИБДД и заявил, что свою иномарку он не продавал, она стоит у него под окнами.

Правоохранители возбудили уголовное дело, саранскую «машину-двойника» изъяли для проверки. Экспертизы показали, что паспорт транспортного средства — подделан, а VIN-номер вварен. Автомобиль изъяли.

Женщина, купившая Ford Kuga, осталась и без машины, и без денег. В суде она добилась расторжения договора купли-продажи транспортного средства и взыскании с продавца уплаченных за него денежных средств.

Как сообщает УФССП по РМ, решение для принудительного исполнения поступило в отделение судебных приставов по Октябрьскому району. В рамках исполнительного производства было проверено имущественное положение продавца машины. Ничего ценного за ним не было, а сам он трудился в фирме родного брата.

Тогда взыскание было наложено на заработную плату товарища. Потерпевшая ежемесячно получала только около 3 тысяч рублей, таким образом мужчина вернул бы присужденную сумму только через 27 лет.

Судебный пристав неоднократно выходил по адресу проживания должника с целью проверки его имущественного положения. Это дало результат - мужчина внес полмиллиона рублей в счет оплаты долга.

Но неоплаченной оставалась весьма приличная сумма. Для взыскания остатка сотрудник УФССП по РМ прибегнул к редкой мере принудительного исполнения — запретил супруге должника совершать какие-либо действия со своей долей в уставном капитале фирмы, специализирующейся на торговле легковыми автомобилями.

Реакция последовала незамедлительно. В короткие сроки мужчина внес недостающие 418 тысяч рублей, погасив тем самым всю сумму долга.



