Судебные приставы взыскали миллион рублей с жителя Саранска, продавшего женщине «машину-двойника»

«Классная встреча»
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Многоэпизодная история c миллионным взысканием началась с того, что в Рязанской области покупатель из Мордовии приобрел автомобиль Ford Kuga 2017 года выпуска. Но на учет в ГИБДД мужчина машину не поставил. Вскоре он продал иномарку жительнице Саранска, которая сразу же зарегистрировала транспорт на себя.
Эта регистрация имела неожиданные последствия - в личный кабинет налогоплательщика из Москвы пришло уведомление, что его машина отныне принадлежит совершенно другому человеку. Владелец авто поспешил в ГИБДД и заявил, что свою иномарку он не продавал, она стоит у него под окнами.
Правоохранители возбудили уголовное дело, саранскую «машину-двойника» изъяли для проверки. Экспертизы показали, что паспорт транспортного средства — подделан, а VIN-номер вварен. Автомобиль изъяли.
Женщина, купившая Ford Kuga, осталась и без машины, и без денег. В суде она добилась расторжения договора купли-продажи транспортного средства и взыскании с продавца уплаченных за него денежных средств.
Как сообщает УФССП по РМ, решение для принудительного исполнения поступило в отделение судебных приставов по Октябрьскому району. В рамках исполнительного производства было проверено имущественное положение продавца машины. Ничего ценного за ним не было, а сам он трудился в фирме родного брата.
Тогда взыскание было наложено на заработную плату товарища. Потерпевшая ежемесячно получала только около 3 тысяч рублей, таким образом мужчина вернул бы присужденную сумму только через 27 лет.
Судебный пристав неоднократно выходил по адресу проживания должника с целью проверки его имущественного положения. Это дало результат - мужчина внес полмиллиона рублей в счет оплаты долга.
Но неоплаченной оставалась весьма приличная сумма. Для взыскания остатка сотрудник УФССП по РМ прибегнул к редкой мере принудительного исполнения — запретил супруге должника совершать какие-либо действия со своей долей в уставном капитале фирмы, специализирующейся на торговле легковыми автомобилями.
Реакция последовала незамедлительно. В короткие сроки мужчина внес недостающие 418 тысяч рублей, погасив тем самым всю сумму долга.
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