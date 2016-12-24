Поздравление Главы Мордовии с Днём сотрудника органов внутренних дел

На страже стальных магистралей России
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба – пример проявления выдержки и неравнодушия, залог порядка и стабильной оперативной обстановки в республике и стране. Вы всегда на посту, гарантируете верховенство закона и охраняете покой граждан. Работаете среди людей и для людей. И лучшая оценка вашей работы – это доверие жителей.
Благодаря высокому профессионализму вам удается поставить надежный заслон преступности, выстроить систему профилактики и предупреждения правонарушений. В этом году в республике проведено немало важных социально значимых мероприятий, в том числе и федерального уровня. И везде на высоком уровне был обеспечен правопорядок.
Сегодня ваша работа по обеспечению безопасности граждан и объектов инфраструктуры приобретает особую значимость. Уверен, слаженное взаимодействие структур правоохранительного блока и органов власти Мордовии позволит успешно выполнить поставленные задачи.
Особая благодарность ветеранам. Вы свято чтите традиции мужества, профессионализма и щедро делитесь накопленным опытом, знаниями. Всегда будете ярким примером и ориентиром в деле служения Отечеству для молодого поколения.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, спокойных трудовых будней и больших успехов на службе Родине.
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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