Житель Рузаевки хранил наркотики в бане

«Какая богатая у нас история!»
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по РМ установили подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В бане 46-летнего жителя Рузаевки полицейские обнаружили марихуану массой более 367 граммов.
Как пояснил подозреваемый, ранее привлекавшийся к ответственности за совершение аналогичного преступления, некоторое время назад он приобрел семена конопли, которую в последующем вырастил на своем приусадебном участке, высушил и стал хранить для личного потребления.
Как сообщает МВД по РМ, в настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта