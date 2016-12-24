Житель Рузаевки хранил наркотики в бане

В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК МВД по РМ установили подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В бане 46-летнего жителя Рузаевки полицейские обнаружили марихуану массой более 367 граммов.

Как пояснил подозреваемый, ранее привлекавшийся к ответственности за совершение аналогичного преступления, некоторое время назад он приобрел семена конопли, которую в последующем вырастил на своем приусадебном участке, высушил и стал хранить для личного потребления.

Как сообщает МВД по РМ, в настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.