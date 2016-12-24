В Мордовии сотрудники МЧС проводят командно-штабные учения

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Как сообщает МЧС по РМ, на территории республики начались командно-штабные учения. Одним из объектов для проведения учений стала нефтебаза в городе Рузаевка.
По «легенде», в результате происшествия на территории нефтебазы был поврежден резервуар с легковоспламеняющейся жидкостью, которая из-за воздействия внешних факторов загорелась.
В кратчайшие сроки на месте условного пожара были сосредоточены силы и средства пожарно-спасательных подразделений Рузаевки и Саранска.
В ходе ликвидации пожара огнеборцы применили специализированную технику. Для защиты от теплового воздействия пожарные использовали теплоотражающие костюмы.
Сотрудниками МВД России была оцеплена зона чрезвычайной ситуации, а инспекторами ГИБДД была обеспечена регулировка дорожного движения в зоне ликвидации условной аварии.
Для оказания медицинской помощи на месте дежурила бригада скорой помощи.
Основной целью проводимых учений является отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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