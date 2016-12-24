Бывший технический директор Саранского механического завода отправится на зону за хищения

Бывший технический директор Саранского механического завода Владимир Богданов выслушал приговор суда за хищение денежных средств предприятия. Заводской начальник вместе с сообщником провернул махинацию на полтора миллиона рублей.

Как установили следователи, в апреле 2019 года Саранскому механическому заводу Минпром РФ выделил деньги на ремонт оборудования. Работавший тогда на предприятии техническим директором - главным инженером Богданов решил «отщипнуть» от федеральных средств нескромную сумму. Он посвятил в свои планы главного механика – начальника ремонтно-инструментального цеха Ерина. И парочка начала действовать.

Ерин полетел в Ярославль и договорился с директором местной фирмы, чтобы он представил на предприятие коммерческое предложение с заведомо завышенной ценой на ремонт оборудования. При этом, искусственную «надбавку» в 1 миллион 473 тысячи рублей после полной оплаты контракта нужно было отдать Ерину наличными, якобы, для нужд завода. Подрядчик против такой схемы не возражал.

По окончании всех ремонтных работ фирма из Ярославля получила от саранского завода деньги по контракту. Директор начал частями передавать Ерину оговоренный «откат». Тот более половины передавал Богданову.

Как отмечается в информации из Ленинского суда Саранска, в период с мая по декабрь 2019 года Богданов, используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Ериным, путем обмана руководства Саранского механического завода, совершил хищение денежных средств предприятия в особо крупном размере в сумме 1 миллион 473 тысячи 898 рублей, часть из которых израсходовал по собственному усмотрению.

Ерин свою вину признал и еще в 2020 году заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Но уже бывший технический директор завода упорствовал - Владимир Богданов отказывался считать себя виновным. Тем не менее, суд вынес ему обвинительный приговор. По нему ближайшие три года он проведет к колонии общего режима. Богданова взяли под стражу в зале суда немедленно после провозглашения приговора.

Приговор в законную силу не вступил.