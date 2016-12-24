В Ковылкинском районе новый прокурор

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Прокурор Мордовии Сергей Лапин в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район представил руководителям органов власти и правопорядка нового прокурора Игоря Игнаткина.
Прокурор республики пожелал новому руководителю успехов и выразил уверенность, что он справится с задачами вверенного подразделения прокуратуры, учитывая его продолжительный опыт руководящей работы в прокуратуре одного из крупных районов республики.
С учетом специфики района Сергей Лапин обозначил круг приоритетных задач, требующих немедленного прокурорского вмешательства – обеспечение законности в сфере ЖКХ, защита бизнеса, трудовых и социальных прав граждан.
Вопросы надлежащей реализации национальных проектов и противодействия коррупции прокурор республики поручил Игорю Игнаткину контролировать лично, оперативному составу – добиваться принятия действенных мер реагирования и реального восстановления прав граждан.
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