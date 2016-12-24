Депутаты Мордовии будут работать с населением республики в соцсетях

По инициативе Центра управления регионом РМ корпус Госсобрания Мордовии был подключен к системе сбора обратной связи, которая позволяет общаться с гражданами в соцсетях. С ее помощью депутаты смогут отвечать на сообщения и комментарии, а также принимать жалобы и предложения.

«Это ускорит принятие решений по вопросам, которые волнуют жителей республики. Сигналы от избирателей депутаты будут получать в режиме онлайн, что позволит оперативно реагировать на обращения», – отметил председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин.

Также специалисты ЦУР Республики Мордовия провели для депутатов обучающие встречи по работе в системе. Впереди их ждут семинары об основах ведения личных страниц и создания контента, интересного для избирателей.