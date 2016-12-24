Саранск примет полуфинал одного из направлений Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

15-18 ноября в Саранске пройдет полуфинал одного из направлений третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Порядка 130 менеджеров индустрии гостеприимства из разных регионов страны соберутся в столице республики, чтобы заявить о себе и своих уникальных туристических идеях, найти полезные знакомства, посетить насыщенную образовательную программу и получить возможность стать частью кадрового потенциала страны.

Конкурс «Мастера гостеприимства» направлен на поиск талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, их поддержку и кадровое обеспечение туристической отрасли страны. В 2022 году проект проводится уже в третий раз. За время реализации конкурса заявки на участие подали более 87 тысяч человек.

«За три года реализации проект «Мастера гостеприимства» объединил более 87 тысяч человек и доказал, что у российского туризма большое будущее: яркие кадры с прорывными идеями реализовывают креативные проекты и делают регионы России лучше и комфортнее для туристов. В новом сезоне формат конкурса изменился. Участники пробуют свои силы в четырех направлениях, одно из которых – «Менеджеры индустрии гостеприимства» для профессионалов отрасли. Первый полуфинал направления прошел в июне в Челябинске, по итогам которого были отобраны 50 финалистов. Второй полуфинал пройдет в прекрасном городе Саранске, где около 130 менеджеров индустрии будут бороться за выход в финал конкурса. В Мордовию Мастера едут впервые. Уверен, что удивительный колорит местной культуры не оставит равнодушным гостей региона и вдохновит наших участников на новые свершения», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Главная цель полуфинала направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» – выявить профессионалов отрасли туризма и индустрии гостеприимства на позиции среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора.

«Республика Мордовия достаточно тесно сотрудничает с президентской платформой «Россия – страна возможностей», самый масштабный из уже реализованных проектов – кадровой конкурс «Моя Мордовия». В этот раз наш регион удостоился чести принять полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», на участие в котором зарегистрировались свыше 36,5 тысяч специалистов сферы гостеприимства, в том числе из нашей республики. Уверен, что результатом этого масштабного проекта станут новые интересные туристические продукты, люди из индустрии гостеприимства со всей страны познакомятся друг с другом, обменяются опытом, появятся новые идеи по продвижению внутреннего туризма в России. Не останется в стороне и Мордовия, ведь у нас огромное количество красивейших мест, знаковые туристические объекты, уникальные традиции. Желаю всем мастерам сферы гостеприимства творческого вдохновения и реализации самых смелых идей – Мордовия лучшая площадка для этого!», – отметил Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

В рамках полуфинала конкурсантам предстоит пройти комплексную оценку своих деловых компетенций, предложить уникальные решения и рекомендации для развития регионального турбизнеса, пройти индивидуальные интервью и аудит, получить различную поддержку со стороны наставников и партнеров Конкурса в реализации своей карьерных целей и профессиональных задач. Победители смогут получить возможность войти в состав Экспертного совета крупнейших федеральных программ по развитию туризма, денежные гранты на личное развитие, предложения по трудоустройству, возможность участия в программе наставничества.

Помимо конкурсных испытаний, участников ждет насыщенная деловая программа: образовательные лекции, встречи с наставниками, сессии и мастер-классы с лидерами и экспертами отрасли сервиса и туризма. Образовательная программа пройдет 17 ноября и будет доступна для посещения не только участникам конкурса, но и любым желающим: представителям регионального туристического сообщества, а также жителям и гостям города, интересующимся туристической тематикой. С программой можно ознакомиться на сайте https://welcomecup.rsv.ru в разделе «События конкурса». Для участия необходимо подать заявку.

Отметим, что с 16 по 19 ноября в Саранске пройдет еще одна программа конкурса «Мастера гостеприимства» – школа акторов туриндустрии «Мастер-кемп: экскурсоводы», в рамках которой гиды и экскурсоводы из разных регионов пройдут бесплатное обучение. Программа направлена на формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов туриндустрии. Участников ждет насыщенная образовательная и досуговая программы: воркшопы, мастер-классы, лекции и нетворкинги, большая практическая часть на тренинге-прогулке по столице Республики Мордовия. Участники обменяются практиками, инструментарием, лайфхаками с коллегами, выполнят профильные индивидуальные и групповые задания, решат местный кейс по созданию экскурсионного маршрута.