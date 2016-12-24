В МГУ им. Н.П. Огарева создан Совет по стратегическому развитию университета

В Совет вошли крупные предприятия Мордовии, а также Правительство РМ. Председателем Совета стал Глава РМ Артём Здунов. 7 ноября состоялась первая встреча участников объединения, на которой ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко поставил перед партнерами ряд стратегических задач, требующих максимального внимания.

Целью Совета станет содействие в создании и внедрении инноваций университета, конкурентоспособной научной продукции, нацеленной на эффективное решение задач обеспечения экономического развития Республики Мордовия, интеграции университетской науки с научными организациями и их кооперации с реальным сектором.

В структуре Совета предусмотрена работа пяти рабочих групп по направлениям: сельское хозяйство, приборостроение, строительство, IT, химическая промышленность. В каждую из них будет входить ряд предприятий – представителей одной из пяти отраслей, а также ученые университета соответствующих специальностей, которые помогут скоординировать по научным вопросам.

«Помимо внедрения инновационных решений, связанных с совместной работой над научными разработками, для нас важно ставить задачи, направленные на подготовку специалистов конкретного звена, необходимо решить вопрос и по корректировке программ научных исследований. Они должны носить прикладной характер. Предприятия могут скооперироваться с нами и со студентами, чтобы предоставлять последним рабочие места. Дело в том, что сейчас к нам поступают предложения о сотрудничестве из других регионов. Они хорошо себя презентуют, студенты в них заинтересованы. Но мы, в первую очередь, хотим ориентироваться на наши республиканские предприятия, которые тоже могут достойно себя показать. Мы заинтересованы в совместной работе, в вашей оценке эффективности наших разработок», – прокомментировал Дмитрий Глушко.

Пример такого эффективного взаимодействия – сотрудничество университета с группой компаний «Промомед» по реализации совместных образовательных программ, научно-исследовательской деятельности, повышению квалификации сотрудников завода и производственной практике студентов.

«Наше взаимодействие с университетом в области подготовки кадров имеет большую историю. Мы создали совместную кафедру и теперь ежегодно получаем необходимых специалистов. Наши сотрудники, в основном состоят из выпускников МГУ им. Н.П. Огарева. Считаем такое сотрудничество между самым крупным образовательным учреждением Мордовии и такой большой промышленной компанией как «Промомед», стратегически важными. Мы готовы вносить в него энергию, энтузиазм, усилия, для получения более подготовленных специалистов. Мы вместе с университетом, надеемся, что и вы всегда будете с нами», – отметил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

Значимость данного события подчеркнул и основатель Группы компаний «Талина», председатель Союза промышленников и предпринимателей РМ Виктор Бирюков. Он подчеркнул, что взаимодействию МГУ им. Н.П. Огарева и индустриальных партнеров будет способствовать новый подписанный Президентом России закон о налоговом вычете для компаний, поддерживающих школы и вузы. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно ему, бизнесмены получат право на инвестиционный налоговый вычет. Таким образом, если раньше предприниматель мог оказывать безвозмездную помощь образовательным организациям — в основном за счет чистой прибыли, то теперь он сможет компенсировать собственные расходы благодаря снижению своих налоговых платежей. Поэтому компании будет намного проще принять решение о благотворительности, так как она будет ориентироваться на сумму, которую ей пришлось бы заплатить в качестве налога на прибыль в региональный бюджет.

«В этом году была проведена большая работа: было подписано 126 контрактов с нашими предприятиями и более чем с 30 из других регионов. Три лаборатории, под запросы конкретных предприятий, уже создаются в этом году, в следующем – будут профинансированы еще две. Хотелось бы, чтобы у нас в отраслевом блоке как можно быстрее появились задачи, не просто отражающие целевые показатели, а ориентированные на конкретные проекты и шаги для дальнейшей работы. У меня есть пожелание – к концу этого года собрать совет, на котором мы смогли бы подвести итоги промежуточной работы. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать друг другу конкретные результаты», – подчеркнул министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.