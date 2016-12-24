В Совете Федерации наградили детей, спасших человеческие жизни

Накануне Дня народного единства в России прошла IX церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. В этом году к награде были представлены 150 детей из 54 регионов страны, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Ваши самоотверженные поступки трогают до глубины души и вызывают огромное уважение, – сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Ведь, совершая их, вы не искали славы, признания и наград. Вы пришли на помощь и сделали доброе дело по велению сердца – просто потому, что не могли поступить иначе».

19 детей были награждены в Совете Федерации медалями «За проявленное мужество». К примеру, Тимофей Миронов из Алтайского края, который летом спас утопающую девочку на реке Обь. Несмотря на усталость, он несколько раз нырял под воду, но все-таки достал ребенка со дна и вытащил на берег.

Арслан Шафиков из Республики Башкортостан спас из пожара пожилых соседей. Огонь отрезал им путь наружу, а мужчина-инвалид не мог самостоятельно выбраться через окно. Арслан сам пробрался в дом, вытащил пожилого человека на улицу, а затем помог и хозяйке.

Трагедией могло закончиться нападение собаки на мальчика в Красноярском крае. Но ребенку на помощь пришел Ярослав Буйлов. Рискуя сам стать жертвой, он смог отогнать большого, разъяренного пса, а затем отнес раненного мальчика домой, откуда тот был госпитализирован.

У детей, проживающих на оккупированных украинскими националистами территориях, тяжелая судьба, им рано пришлось повзрослеть. Друг Ильи Семенова из Луганской народной республики во время прогулки подорвался на украинской противопехотной мине. Но Илья не растерялся и оказал другу первую помощь, после чего на себе вынес его на дорогу, где взрослые помогли вызвать скорую помощь.

Елизавета Шекмар из Донецкой народной республики была готова пожертвовать своей жизнью ради спасения ребенка. Она закрыла собой 5-летнюю девочку по время обстрела и была ранена. Стойкость и самоотверженность Елизаветы помогли сохранить невинную жизнь.