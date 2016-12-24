МВД по РМ рекомендует гражданам проявлять бдительность при поверке приборов учета воды

В настоящий момент в ряде регионов России зарегистрированы факты мошенничеств, связанных с поверкой приборов учета воды. Злоумышленники, действуя от имени «ГК ЖКХ-СЕРВИС», распространяют квитанции об оплате услуг по поверке счетчиков воды. При этом цены за указанные действия в несколько раз превышают реальную стоимость услуг.

МВД по Республике Мордовия рекомендует гражданам при обнаружении в почтовом ящике извещений о необходимости проведения поверки приборов учета звонить в ФБУ «Мордовский ЦСМ» по телефонам: 35-72-88, 35-36-70 или 35-72-06 и уточнить всю необходимую информацию о средствах измерения по вашему адресу независимо от того, какая компания ранее осуществляла данную процедуру.

Прежде чем воспользоваться предложением фирмы, предоставляющей услуги по поверке приборов учета воды, следует помнить, что проводить поверку и выдавать свидетельство имеют право только аккредитованные организации. Со списком можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по аккредитации (https://fsa.gov.ru/).

При проведении проверки требуйте документы, удостоверяющие личность человека, ответственного за данную процедуру. Сравните имя и фамилию, которые прописаны на выдаваемом документе и в свидетельстве о поверке.

Каждый прибор учета имеет свой межповерочный интервал. Любой владелец средства измерения может определить дату следующей поверки по дате изготовления, указанной в заводском паспорте.

В случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно сообщите в полицию.