МВД по РМ рекомендует гражданам проявлять бдительность при поверке приборов учета воды

«Здесь будет город-сад»
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В настоящий момент в ряде регионов России зарегистрированы факты мошенничеств, связанных с поверкой приборов учета воды. Злоумышленники, действуя от имени «ГК ЖКХ-СЕРВИС», распространяют квитанции об оплате услуг по поверке счетчиков воды. При этом цены за указанные действия в несколько раз превышают реальную стоимость услуг.
МВД по Республике Мордовия рекомендует гражданам при обнаружении в почтовом ящике извещений о необходимости проведения поверки приборов учета звонить в ФБУ «Мордовский ЦСМ» по телефонам: 35-72-88, 35-36-70 или 35-72-06 и уточнить всю необходимую информацию о средствах измерения по вашему адресу независимо от того, какая компания ранее осуществляла данную процедуру.
Прежде чем воспользоваться предложением фирмы, предоставляющей услуги по поверке приборов учета воды, следует помнить, что проводить поверку и выдавать свидетельство имеют право только аккредитованные организации. Со списком можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по аккредитации (https://fsa.gov.ru/).
При проведении проверки требуйте документы, удостоверяющие личность человека, ответственного за данную процедуру. Сравните имя и фамилию, которые прописаны на выдаваемом документе и в свидетельстве о поверке.
Каждый прибор учета имеет свой межповерочный интервал. Любой владелец средства измерения может определить дату следующей поверки по дате изготовления, указанной в заводском паспорте.
В случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно сообщите в полицию.
Поделиться в соц. сетях:
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике