Парни из Ульяновской области поплатились за «попутные» кражи из мордовских магазинов

Суд в Мордовии вынес приговор двум парням из Ульяновской области, проездом обокравших продуктовые магазины в Чамзинском и Дубенскоом районах республики.

В ходе расследования было установлено, что молодые люди в апреле этого года на личном автомобиле направлялись в Ульяновскую область и по пути заглянули в сетевой магазин в селе Дубенки. В торговом зале с полок они взяли две бутылки виски, пачку кофе и 8 наборов шоколадных конфет. Добычу «гастролеры» спрятали под одежду и вышли из супермаркета мимо кассы.

Недостачу товара сотрудники магазина обнаружили после проведения инвентаризации. Полицейским было предоставлено видео с камер наблюдения, расположенных в помещении магазина. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в кратчайшие сроки. Они были задержаны по месту жительства.

Кроме того, подельники оказались причастны к хищению парфюмерной продукции, средств личной гигиены и столовых принадлежностей из магазинов, расположенных в поселке Комсомольский Чамзинского района. Общий ущерб торговым точкам составил более 12 тысяч рублей.

Молодые люди, 1997 и 2000 годов рождения, полностью признали свою вину. Похищенный товар они продавали и тратили деньги на личные нужды. Приговором суда одному из них назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев принудительных работ, другому - в виде 2 лет 8 месяцев принудительных работ.