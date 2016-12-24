На страже стальных магистралей России

В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка

Более века назад в структуре железнодорожной станции Рузаевка появилось подразделение военизированной охраны железнодорожного транспорта – стрелковый взвод. Сегодня это четвертая по численности стрелковая команда из 38-ми подразделений по охране объектов и перевозимых грузов филиала Куйбышевской железной дороги.

В рамках рабочей поездки в Мордовию начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева 8 ноября состоялось открытие нового здания стрелковой команды станции Рузаевка. В торжественной церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Коллектив стрелковой команды работает 24 часа в сутки, поэтому человеческий фактор крайне важен. Наличие современной инфраструктуры, хороших условий несения службы положительно повлияет на самочувствие сотрудников службы и, соответственно, на обеспечение безопасности на железной дороге», - сказал Глава республики.

196 сотрудников стрелковой команды – это специализированная группа и группа быстрого реагирования – обеспечивают охрану объектов РЖД, ведут профилактику правонарушений на железнодорожном транспорте, обеспечивают защиту от незаконного вмешательства на объектах железнодорожной инфраструктуры. Эта слаженная работа позволяет поддерживать высокий уровень сохранности имущества и пожарной безопасности.

«Рузаевская стрелковая команда бдит на тысячи километров. Благодарю за службу и бдительность, которая особенно важна в текущей ситуации!» - отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, поблагодарив руководителя региона за активное участие в жизни железнодорожной сферы.

«Станция Рузаевка выполняет большой объем перевозок, задачи по охране грузов, а самое главное – в составе Пензенского отряда обеспечивает охрану международных рубежей на границе страны. Важнейшая задача для нас – сохранить железнодорожную магистраль и эта цель будет выполняться!» - подчеркнул генеральный директор ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» Иван Челноков.

Строительство двухэтажного здания стрелковой команды станции Рузаевка велось с 2017 года. На 450 кв. метрах разместились комнаты караула, получения оружия, санитарный пост, комната отдыха и актовый зал. Обеспечивать охрану объектов железнодорожного хозяйства сотрудники ведомственной охраны теперь будут с высоким комфортом.

Глава Мордовии и начальник Куйбышевской железной дороги осмотрели выставку спецсредств, экипировки команды пожарного поезда, а также служебные помещения нового здания. Артём Здунов оставил пожелание в памятной книге. В ходе торжественной церемонии были также вручены высокие награды.

Начальник стрелковой команды станции Рузаевка Олег Владимиров, награжденный памятной медалью «100 лет ведомственной охране железнодорожного транспорта России», поделился впечатлениями: «Наше новое здание – это в первую очередь благоприятные санитарно-бытовые условия для всех, кто несет непростую службу на железной дороге, а вместительный актовый зал позволит нам качественно проводить техническую учебу коллектива».