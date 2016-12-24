Что изменится в России с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования?

Региональные меры поддержки
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Объединение фондов упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна.
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Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
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