В Саранске полиция ищет криминального курьера, забравшего у пожилой женщины 100 тысяч рублей

Полицейскими в столице Мордовии устанавливается личность неизвестного молодого человека, причастного к хищению 100 тысяч рублей у пожилой женщины.

По предварительным данным, 3 ноября в 11:20 парень пришел в квартиру пенсионерки и забрал у нее денежные средства. 91-летняя потерпевшая полагала, что таким образом помогает родственнику избежать ответственности за совершенное им дорожное происшествие.

Приметы преступного «гонца»: на вид 20-25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет: куртка с капюшоном белого цвета с надписями черного цвета, черно-белые штаны, черно-белые кроссовки, на лице была маска, при себе у неизвестного находился рюкзак черного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении данного гражданина, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-17, 29-90-02, 29-77-60 или 102(02).

Заметим, что совсем недавно оперативники уголовного розыска задержали в Саранске одного такого «посланца», забравшего у пожилых жертв 865 тысяч рублей.

Тогда в рамках расследования было установлено, что в октябре молодой человек в одном из мессенджеров нашел информацию о возможности дополнительного заработка. Он связался с неустановленным следствием лицом и подрядился работать криминальным «курьером». Требовалось подъезжать по указанному в сообщении адресу, забирать денежные средства у граждан, а потом перечислять их на определенные счета, оставляя себе от каждой суммы 10%.

Молодой человек оказался вовлечен в целую серию мошенничеств под предлогом возмещения вреда пострадавшим в ДТП, якобы совершенных родственниками. Жертвами аферистов стали четверо пожилых женщин из столицы Мордовии.