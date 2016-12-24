В Мордовии легковушка столкнулась на «встречке» с грузовиком

В Доме Республики вручили государственные награды
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
По данным Госавтоинспекции республики, вечером 7 ноября на трассе в Зубово-Полянском районе Мордовии легковушка столкнулась на «встречке» с грузовиком «Луидор 3010GA».
В 19 часов 40 минут на трассе М-5 «Урал» 41-летний водитель автомашины «ЛАДА Приора» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «Луидор 3010GA». В результате ДТП виновник дорожной аварии с травмами был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу.
По результатам освидетельствования водитель грузовика трезв, у товарища из «Приоры» взята кровь на анализ.
Поделиться в соц. сетях:
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав