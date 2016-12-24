В Мордовии легковушка столкнулась на «встречке» с грузовиком

По данным Госавтоинспекции республики, вечером 7 ноября на трассе в Зубово-Полянском районе Мордовии легковушка столкнулась на «встречке» с грузовиком «Луидор 3010GA».

В 19 часов 40 минут на трассе М-5 «Урал» 41-летний водитель автомашины «ЛАДА Приора» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком «Луидор 3010GA». В результате ДТП виновник дорожной аварии с травмами был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу.

По результатам освидетельствования водитель грузовика трезв, у товарища из «Приоры» взята кровь на анализ.