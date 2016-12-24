В Мордовии прошли тактико-специальные занятия Росгвардии

Сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Республике Мордовия на специально-оборудованном полигоне проверили уровень профессиональной подготовки.

С личным составом в штатном режиме были проведены тренировки по тактико-специальной, топографической, инженерной, медицинской и огневой подготовке. В ходе тренировок росгвардейцы обменялись опытом выполнения задач в различных условиях обстановки и подтвердили свое профессиональное мастерство.

По итогам занятий руководство территориального управления Росгвардии высоко оценило профессионализм и готовность личного состава к выполнению служебных задач.