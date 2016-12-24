В Мордовии прошли тактико-специальные занятия Росгвардии

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Сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Республике Мордовия на специально-оборудованном полигоне проверили уровень профессиональной подготовки.
С личным составом в штатном режиме были проведены тренировки по тактико-специальной, топографической, инженерной, медицинской и огневой подготовке. В ходе тренировок росгвардейцы обменялись опытом выполнения задач в различных условиях обстановки и подтвердили свое профессиональное мастерство.
По итогам занятий руководство территориального управления Росгвардии высоко оценило профессионализм и готовность личного состава к выполнению служебных задач.
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Президентский грант помог преобразить Краснослободск
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