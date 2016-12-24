Минобороны РФ опубликовало разъяснения по денежному довольствию и другим выплатам мобилизованным

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Минобороны России опубликовало разъяснения по денежному довольствию и другим выплатам мобилизованным, из которых следует, что рядовой на должности стрелка будет получать минимально 195 тысяч рублей, командир взвода - около 225 тысяч, а командир батальона - около 243 тысяч.
Минимальная сумма к начислению - 195 тысяч рублей. Она складывается из ежемесячной соцвыплаты в размере 158 тысяч (эта часть не облагается налогом) и денежного довольствия, которое уже зависит от оклада по воинской должности, звания и выслуги лет (минимум - 37 тысяч рублей, облагается подоходным налогом в размере 13%). Об этом журналистам «Российской газеты» сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
За особые условия военной службы или за особые достижения к ежемесячной выплате может быть установлена надбавка в соответствии с приказом министра обороны №727 от 2019 года.
Деньги начисляются на банковскую карту мобилизованного в период с 10 по 20 число каждого месяца за предшествующий месяц службы. Например, если военнослужащий служил с 1 по 31 октября, то денежное довольствие за этот период придет с 10 по 20 ноября. Вместо мобилизованного эти средства может получать его семья, для этого необходима доверенность. Сам военнослужащий может оформить дополнительную банковскую карту для родственника, привязанную к своему счету.
Что касается срочников, заключивших контракт на год и более, им положена единовременная выплата в размере тех же 195 тысяч рублей. Далее такие военнослужащие будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все и контрактники, в зависимости от выполняемых задач.
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