Сотрудники УФСБ приняли участие в открытии «Парты героя» в Ялгинской школе

7 ноября по инициативе и при поддержке УФСБ по РМ состоялась торжественная церемония открытия «Парты героя» в Ялгинской общеобразовательной школе Саранска в честь памяти майора пограничной службы ФСБ России, кавалера Советского ордена Красного знамени Виктора Васильевича Мещерякова.

На торжественном мероприятии присутствовали сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия, Глава Саранска Игорь Асабин, вдова В.В.Мещерякова Людмила Сергеевна, ветераны органов безопасности и пограничной службы, педагоги, школьники, в том числе ученики патриотического класса «Юные друзья пограничников» и юнармейцы.

Виктор Васильевич Мещеряков был участником боевых действий на территории Афганистана, руководил десантно-штурмовой маневренной группой. Участвовал в более 100 боевых операциях, во время которых его подразделение не потеряло ни одного бойца. За проявленные мужество и героизм в боевых условиях с риском для жизни он был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За храбрость» и «За боевые заслуги», а также афганскими орденами «Слава» и «За храбрость».

Почетное право первыми сесть за «Парту героя» предоставили отличникам учебы - ученице 10 класса Ксении Марычевой и ученику 9 класса Андрею Шпилеву. За именной партой будут сидеть школьники, которые являются победителями олимпиад, имеют высокие достижения в спорте, участвуют в общественной жизни образовательного учреждения.