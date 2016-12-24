В Саранске полиция ищет женщину за кражу 44 тысяч рублей на Центральном рынке

Репортер

Полицейскими в столице Мордовии Саранск устанавливается личность женщины, причастной к хищению денежных средств. По предварительным данным, 3 ноября этого года в период с 14:00 до 14:40 неизвестная из помещения Центрального рынка совершила хищение 44 тысяч рублей, которые были завернуты в носовой платок.

Приметы: на вид 50-60 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Была одета: серый болоньевый пуховик, шапка черного цвета, сапоги черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 38-10-94, 29-90-02 или 102.

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