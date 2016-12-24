Судебные приставы взыскали со службы такси Саранска компенсацию морального вреда за ДТП

Судебные приставы Пролетарского района Cаранска взыскали с индивидуального предпринимателя 500 тысяч рублей в пользу жительницы города. Крупную денежную сумму 62-летняя женщина отсудила у владелицы службы такси в счет компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП.

Авария произошла в январе 2020 года на улице Большевистская. Водитель «Гранты», принадлежащей службе такси, нарушил Правила дорожного движения и столкнулся с «Мицубиси Лансер». От удара иномарку отбросило на тротуар, где она наехала на пешеходов, в том числе и пожилую женщину.

В рамках возбужденного исполнительного производства было установлено, что в собственности у должницы имеется несколько автотранспортных средств, с которых она получает постоянный доход. Тем не менее, мер по оплате присужденной ей суммы не предпринимала.

Один из принадлежащих женщине автомобилей был остановлен в рамках одного очередного рейда «Дорожный пристав». Транспорт был изъят и помещен на спецстоянку.

Данная мера побудила владелицу службы такси полностью погасить задолженность. Денежные средства она перечислила в течение двух дней. Судебный пристав, получив подтверждение оплаты, вернул изъятый ранее автомобиль и снял все наложенные ограничения.

На сегодняшний день взыскателю перечислено 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.