В селе Сабаево Кочкуровского района работает модельная библиотека нового поколения «Сурские мотивы»

На модернизацию Сабаевской TRAVEL-библиотеки «Сурские мотивы» в раках реализации нацпроекта «Культура» из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей. После проведения ремонта изменился внешний облик и внутреннее пространство здания: здесь установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, новая компьютерная, мультимедийная, звуковая и копировальная техника.

Новшеством в организации пространства стало разделение на функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга.

Встречает посетителей зона «Бюро путешествий», где читатели узнают о новостях библиотеки, об оказываемых услугах, планируемых мероприятиях и акциях.

Зона «Присурская деревня» – продолжение увлекательного путешествия в историю района: сотрудники библиотеки проводят экскурсии по тематическим выставкам, которые раскрывают национальный колорит территории, знакомят с культурой и бытом мордовского народа, его костюмами, языком, фольклором, традициями, обычаями, творчеством.

В событийном пространстве «Встреча» уже проходят яркие мероприятия, а еще здесь удобно и приятно работать за компьютером. Благодаря интерактивной панели, поиск материала в библиотеке стал более удобным. Устройство имеет доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет. Это позволяет использовать панель для взаимодействия с коллегами в режиме видеоконференции.

В зоне «Живые ремесла» каждую пятницу проводятся уникальные мастер-классы по лозоплетению. Чтобы сохранить старинный мордовский промысел, мастерица Наталья Бигачева передает секреты ремесла всем желающим. С участниками мастер-классов она создает изящные корзины, хлебницы, вазы.

В зоне «Заварушка» читателям всегда предложат натуральный травяной чай. Для спокойного чтения обустроена зона «Читай-Мечтай» - тихое уютное пространство с быстрым Wi-Fi, доступом к ресурсам Национальной электронной библиотеки, планшетами с приложением «НЭБ Свет».

Перемены коснулись и книжного фонда библиотеки. Он увеличился более чем на 2 800 экземпляров, в числе которых краеведческая литература, современные издания, яркие иллюстрированные книги для детей, в том числе в 3D- и 4D-формате. Для людей с ограниченными возможностями по зрению появились «говорящие» книги на флеш-картах и CD-дисках, издания с укрупненным шрифтом.

В стенах библиотеки успешно реализуются краеведческие проекты «Наш край ни в чем не повторим», «Волшебная лоза», «Мир новых возможностей», ведется работа клубов по интересам «Хозяюшка» и «Юный краевед».

Новая модельная библиотека стала краеведческим центром села и представляет собой современное учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.