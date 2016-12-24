Суд в Мордовии оправдал пятерых полицейских, обвиненных в «наркотическом подлоге»

В столице Мордовии судом были оправданы пятеро сотрудников УНК МВД по РМ, которым вменялось превышение должностных полномочий и связанное с этим незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств.

Следственные органы по этому делу нарисовали картину многоходового преступления. По их данным, в декабре 2019 года сотрудники полиции склонили жителя Саранска к тому, чтобы он уговорил своего знакомого по интернету приобрести наркотическое средство якобы для совместного употребления. При этом в случае отказа они угрожали «подсадному товарищу» привлечением к административной ответственности. В дальнейшем стражи правопорядка планировали задержать «целевого» покупателя с наркотиками. Правда, в подготовленном сценарии произошел сбой – молодой человек не смог найти тайник-закладку по координатам GPS. Но его все равно задержали.

Следствие указывало, что под угрозами привлечения к уголовной ответственности по более тяжкому преступлению, сотрудники полиции потребовали от задержанного признаться в приобретении наркоты с использованием мобильного телефона. С этой целью полицейские сами отыскали тайник и самостоятельно извлекли из него запрещенное вещество. После чего потребовали, чтобы молодой человек положил в карман своей куртки сверток с наркотическим средством и мобильный телефон. А после этого в присутствии понятых произвели изъятие у него указанных предметов.

Из информации Ленинского суда Саранска следует, что все обвиняемые полицейские свою вину на процессе не признали, и после исследования в суде всех материалов дела были оправданы. Эта позиция была мотивирована тем, что вина сотрудников полиции в совершении инкриминируемых им преступлений оказалась не доказана, поскольку органом следствия не было представлено объективных, достоверных и бесспорных доказательств по предъявленному обвинению.

Решение суда в законную силу не вступило.