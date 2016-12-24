Кадеты Лицея №26 представили Мордовию на Параде Памяти в Самаре

7 ноября в Самаре прошел Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

В честь памяти погибших и с благодарностью ветеранам Великой Отечественной войны по cамарской площади Куйбышева дорогой Победы прошли участники специальной военной операции, парадные расчеты ВС РФ, силовых структур, военно-патриотических клубов, военных учебных центров, вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из всех 14-ти регионов Приволжского федерального округа и других регионов России.

Обращаясь к участникам шествия, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров назвал Парад историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений.



«Парад – наша связь с теми, кому выпали тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной войны. Тогда наша Родина приняла на себя самые жестокие удары врага. На защиту своей земли поднялся весь народ. Общими усилиями фронт и тыл совершили бессмертный подвиг – спасли наше Отечество. В такой же ноябрьский день 1941 года на этом месте стояли наши деды и прадеды – те, кто уходил после Парада на фронт, защищать страну от страшной угрозы – фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу и патриотизм – пример для нас в служении Отечеству, образец для подражания и воспитания наших детей и внуков. Память о тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны, кто отдал все, чтобы освободить нашу Родину и избавить мир от фашизма, всегда будет жить», - отметил Комаров.

Полпред Президента РФ в ПФО с особым вниманием обратился к участникам специальной военной операции на Украине и бойцам, направляющимся в зону боевых действий: «И как много лет назад, сегодня наш многонациональный народ мужественно встал плечом к плечу на борьбу во благо будущего нашей Отчизны. Дорогие воины! Будьте достойны подвига наших предков!»



Всего в параде приняли участие 106 расчетов – это более 8 тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области.



Мордовию перед всей страной на масштабном патриотическом мероприятии представили кадеты саранского Лицея №26. Парадный расчет в количестве 53 человек промаршировали под знаменем республики под легендарную мелодию «Прощание славянки».



«Участие в Параде памяти — очень ответственная и почетная миссия. Дети испытывали гордость, ведь такие мероприятия дают возможность почтить память тех, кто защищал нашу Родину. Такие события запоминаются на всю жизнь. Представители Республики Мордовия уже в пятый раз становятся участниками Парада Памяти - поистине уникального события. Сегодня мы испытываем и особое чувство волнения, ведь, шагая по площади Куйбышева, мы отдаем дань памяти нашему земляку - знаменитому полководцу Максиму Алексеевичу Пуркаеву, который командовал тем самым военным парадом 1941 года. Сегодня, как никогда, нам необходимо бережно относиться к истории родной страны. Проведение таких мероприятий свидетельствует о сохранении исторической памяти. Чтобы попасть в парадный расчет, у кадет существует целый конкурс. Стремились все, но, к сожалению, далеко не всем повезло. Главные требования - хорошая учеба и отсутствие нарушений кадетской дисциплины. Ребята готовились к участию в Параде Памяти не только физически, но и морально, ведь для них это святой долг», - подчеркнула директор Лицея № 26 Жанна Шабанова.