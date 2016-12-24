В Мордовии за несколько дней при пожарах погибли 5 человек

«Классная встреча»
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По информации МЧС по РМ, с 3 по 7 ноября в нашей республике произошло 15 пожаров, в результате которых погибли 5 человек ( СК по РМ уточняет, что это были пятеро мужчин). Трагедии произошли в Старошайговском, Ельниковском, Чамзинском, Краснослободском районах и в городском округе Саранск.
Причинами пожаров стали неосторожность при обращении с огнем и короткое замыкание.
Жителей Мордовии призывают вовремя проверять исправность электроприборов и проводки в доме, быть внимательными при обращении с огнем, будь то свечи, спички или непотушенный окурок.
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