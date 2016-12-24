В Мордовии офицеры Росгвардии почтили память павших товарищей

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Накануне Дня памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при выполнении служебного и воинского долга, офицеры Управления Росгвардии по РМ отдали дань памяти товарищам, пожертвовавшим жизнью во благо Родины.
На Мемориальном кладбище №5 г. Саранска руководство территориального управления, личный состав ОМОН «Аркуда» и ветераны спецподразделений возложили цветы к местам захоронения сотрудников мордовского ОМОН, погибших при исполнении служебного долга в Чечне и Дагестане, и почтили память минутой молчания.
«Герои живы, пока живет память о них. Мы всегда будем помнить и чтить подвиг наших боевых товарищей, павших при выполнении служебного и воинского долга во имя Родины!», – отметил начальник Управления Росгвардии по РМ полковник полиции Андрей Каринкин.
5 ноября 2006 года сработавшее возле блокпоста взрывное устройство унесло жизнь 37-летнего прапорщика милиции Ильи Чекайкина. Спустя два дня – 7 ноября – в Шаро-Аргунском ущелье была расстреляна колонна из двух автомобилей УАЗ, в которых со служебно-боевого задания к месту дислокации возвращались сотрудники мордовского ОМОН.
В результате обстрела погибли заместитель командира отряда капитан милиции Сергей Пивцайкин, старший инспектор по кадровой воспитательной работе ОВД по Зубово-Полянскому району Мордовии старший лейтенант Алексей Лашманов, милиционер-боец ОМОН старший сержант Алексей Елховский, милиционер-водитель ОМОН старший сержант Алексей Шутов, старший инженер-сапер ОМОН капитан Николай Мурлаев, инженер-сапер ОМОН лейтенант Борис Бибнев, снайпер ОМОН прапорщик Виталий Голубин.
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