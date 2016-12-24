Бывший сотрудник УФСИН по РМ предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками собственной безопасности УФСИН по РМ пресечена противоправная деятельность бывшего начальника караула пожарной части Лечебно-исправительного учреждения № 19, обвиняемого в получении взятки.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено два факта получения в феврале 2022 года взятки сотрудником федеральной службы исполнения наказания от заключенного за незаконный пронос на территорию колонии запрещенных предметов (двух мобильных телефонов). Денежные средства в сумме 16 тысяч рублей и 2 тысячи рублей через посредника были перечислены на карту знакомой начальнику караула женщины.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Фигурант вину признал в полном объеме. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Зубово-Полянский районный суд республики для рассмотрения по существу.