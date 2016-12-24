8 ноября в Мордовии зазвучат сирены

Нацпроект в действии
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Как сообщает МЧС по РМ, 8 ноября 2022 года в республике будет проводиться комплексная проверка системы оповещения населения с включением электросирен, уличных громкоговорителей, а также с замещением обязательных общероссийских цифровых каналов теле- и радиовещания.
Целью проверки является доведение до населения сигналов по гражданской обороне.
Проверка будет проведена в период с 10:40 до 10:44.
Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны – «Внимание всем!»
Услышав их звучание, необходимо включить радио и телевизионные приемники на любой канал местного вещания и прослушать информационное сообщение.
В МЧС просят жителей действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие. И при этом помнить, что проводимые мероприятия носят учебный характер.
Как отмечается, проверка системы оповещения проводится в рамках тренировки по гражданской обороне.
Поделиться в соц. сетях:
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца