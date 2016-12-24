8 ноября в Мордовии зазвучат сирены

Как сообщает МЧС по РМ, 8 ноября 2022 года в республике будет проводиться комплексная проверка системы оповещения населения с включением электросирен, уличных громкоговорителей, а также с замещением обязательных общероссийских цифровых каналов теле- и радиовещания.

Целью проверки является доведение до населения сигналов по гражданской обороне.

Проверка будет проведена в период с 10:40 до 10:44.

Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны – «Внимание всем!»

Услышав их звучание, необходимо включить радио и телевизионные приемники на любой канал местного вещания и прослушать информационное сообщение.

В МЧС просят жителей действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие. И при этом помнить, что проводимые мероприятия носят учебный характер.

Как отмечается, проверка системы оповещения проводится в рамках тренировки по гражданской обороне.