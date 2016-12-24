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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 5 ноября в Рузаевке иномарка сбила 11-летнюю школьницу рядом с пешеходным переходом.
По данным дорожных полицейских, около шести часов вечера в городе Рузаевка на улице Зеленая 46-летний мужчина за рулем «Renault Logan» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП школьница с травмами была госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу. По результатам освидетельствования водитель находился за рулем трезвым. В этом году он четыре раза привлекался к ответственности за превышение скорости.
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