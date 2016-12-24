Житель Мордовии из-за мошенников повесил на себя кредит в полмиллиона рублей

Очередной пострадавший от действий дистанционных злоумышленников обратился за помощью к полицейским Мордовии. 49-летний житель Старошайговского района после общения по телефону с неизвестной барышней стал беднее на 498 тысяч рублей..

Обстоятельства обмана сельчанина из республики были абсолютно идентичны тысячам подобных случаев. Мужчине на телефон позвонила неизвестная девушка, выдававшая себя за сотрудницу банка, и сообщила, что мошенники оформляют на его имя кредит в размере 498 тысяч рублей. С целью предотвращения несанкционированной финансовой операции потерпевшему требовалось оформить в банке займ на эту же сумму, после чего перечислить деньги на «безопасный счет».

Житель Мордовии выполнил все указания, после чего потерял всякую связь с собеседницей. Тогда он сам перезвонил в финансовое учреждение для прояснения ситуации, и в ходе общения с настоящими банковскими работниками понял, что угодил в типичную мошенническую ловушку.

Как сообщает МВД по РМ, в разговоре со следователем заявитель признался, что знал о подобных случаях мошенничеств из средств массовой информации, но не предполагал, что сам может стать жертвой злоумышленников.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск причастных к совершению преступления.