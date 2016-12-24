В портфеле МГУ им. Н.П. Огарева 486 действующих объектов интеллектуальной собственности

Мордовский госуниверситет получил награду за вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов страны. Вручение диплома состоялось в рамках IX съезда Центров поддержки технологий и инноваций РФ.

Награда стала результатом активной работы МГУ им. Н.П. Огарева по доведению до регистрации результатов интеллектуальной собственности. Соответствующий отдел ВУЗа осуществляет поддержку патентов на изобретения, полезные модели, программы ЭВМ, базы данных, товарные знаки и различные ноу-хау с 2015 года. В портфеле университета 486 действующих объектов интеллектуально собственности.

«К нам обращаются различные организации за помощью с просьбой зарегистрировать техническое устройство. Мы формируем заявку и контролируем процесс ее доведения до состояния патента. В планах отцифровать процессы деятельности отдела, повысить качество проработки заявок, а также увеличить их количество и качество изобретений, для лучшей коммерциализации научной детальности», - отметил начальник отдела управления интеллектуальной собственностью департамента инноваций Сергей Грязнов.

В ходе съезда центров поддержки технологий и инновации со всей страны, проходившего на площадках «Технопарк-Мордовия» и МГУ им. Н.П. Огарева, Глава Мордовии Артем Здунов отметил: «Мордовский государственный университет им. Огарева является не только учебным центром в сфере интеллектуальной собственности, но и занимается оценкой патентоспособности и изобретений, и полезных моделей. Но самое главное направление работы – это импортозамещение и формирование технологического суверенитета страны в непростых экономических условиях».

Руководитель Роспатента Юрий Зубов при вручении диплома МГУ им. Н.П. Огарева высоко оценил патентную активность нашего региона и потенциал развития сферы интеллектуальной собственности.