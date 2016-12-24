В портфеле МГУ им. Н.П. Огарева 486 действующих объектов интеллектуальной собственности

Глава Мордовии встретился с семьей участника СВО
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Мордовский госуниверситет получил награду за вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов страны. Вручение диплома состоялось в рамках IX съезда Центров поддержки технологий и инноваций РФ.
Награда стала результатом активной работы МГУ им. Н.П. Огарева по доведению до регистрации результатов интеллектуальной собственности. Соответствующий отдел ВУЗа осуществляет поддержку патентов на изобретения, полезные модели, программы ЭВМ, базы данных, товарные знаки и различные ноу-хау с 2015 года. В портфеле университета 486 действующих объектов интеллектуально собственности.
«К нам обращаются различные организации за помощью с просьбой зарегистрировать техническое устройство. Мы формируем заявку и контролируем процесс ее доведения до состояния патента. В планах отцифровать процессы деятельности отдела, повысить качество проработки заявок, а также увеличить их количество и качество изобретений, для лучшей коммерциализации научной детальности», - отметил начальник отдела управления интеллектуальной собственностью департамента инноваций Сергей Грязнов.
В ходе съезда центров поддержки технологий и инновации со всей страны, проходившего на площадках «Технопарк-Мордовия» и МГУ им. Н.П. Огарева, Глава Мордовии Артем Здунов отметил: «Мордовский государственный университет им. Огарева является не только учебным центром в сфере интеллектуальной собственности, но и занимается оценкой патентоспособности и изобретений, и полезных моделей. Но самое главное направление работы – это импортозамещение и формирование технологического суверенитета страны в непростых экономических условиях».
Руководитель Роспатента Юрий Зубов при вручении диплома МГУ им. Н.П. Огарева высоко оценил патентную активность нашего региона и потенциал развития сферы интеллектуальной собственности.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства