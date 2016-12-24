В Мордовии 20-летний парень задохнулся насмерть при пожаре в сельском доме

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Как сообщает Единая диспетчерская служба Краснослободского района республики, в понедельник около 6.30 от жителей села Сивинь поступило сообщение о пожаре в частном доме.
Прибывшие на вызов спасатели не смогли отстоять деревянное строение площадью в 75 квадратных метров. Дом был уничтожен полностью. При разборе завалов здесь было обнаружено бездыханное тело 20-летнего парня. По предварительной информации, молодой человек задохнулся продуктами горения.
К моменту приезда пожарных огонь уже перебрался на два соседних дома, но сотрудникам МЧС удалось их отстоять.
О причинах случившегося возгорания пока ничего не сообщается. В обстоятельствах трагедии еще продолжают разбираться специалисты.
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