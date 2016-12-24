Житель Саранска изнасиловал женщину после знакомства на лестничной площадке

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По информации Следственного комитета по РМ, в столице Мордовии вынесли приговор 36-летнему местному жителю за изнасилование, разбой и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
В ходе расследования было установлено, что в декабре 2021 года этот деятель распивал спиртное вместе с 35-летней сожительницей. На лестничной площадке они познакомились с 53-летней женщиной и предложили ей присоединиться к застолью.
Находясь в квартире, фигурант уголовного дела изнасиловал новую знакомую, а также, угрожая ножом и применением насилия, похитил у нее золотую цепочку. Сожительница пыталась остановить ошалевшего кавалера, но получила удары кулаками и стеклянной банкой по голове, и «выбыла из строя».
Приговором суда насильнику было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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