Поздравление Главы Мордовии с Днём народного единства

Глава Мордовии встретился с семьей участника СВО
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Уважаемые жители Мордовии!
От всей души поздравляю с Днём народного единства!
Более четырех веков назад народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Этот день стал символом единения нашей многонациональной Отчизны, олицетворением патриотизма, сплоченности и независимости.
Наши воины сегодня стоят на защите рубежей России, противостоят нацизму. А жители страны объединились, оказывают огромную поддержку солдатам и офицерам. По-другому быть не может. Защищать то, что дорого, стоять за правду, быть в трудные моменты вместе – это наша общая национальная черта. Сила государства российского – в народном единстве и гражданской солидарности!
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто помогает военнослужащим и их семьям. Многие предприятия региона, бизнес-сообщество, добровольцы закупают необходимые для бойцов вещи. В региональное отделение Российского фонда мира поступило более 60 млн рублей пожертвований. Эти средства тратятся на нужды ребят – защитников Родины. Представители региональной власти, депутатский корпус не оставляют без внимания семьи мобилизованных. Наша общая задача – помочь им, поддержать и словом, и делом.
Спасибо нашим врачам за отклик и медицинскую помощь бойцам в воинских частях. Огромная благодарность каждому жителю Мордовии за участие и неравнодушие. И низкий поклон нашим воинам, защитникам Родины.
Дорогие друзья! Вместе, сообща, мы преодолеем любые трудности во имя процветания малой Родины и несокрушимости нашего Отечества. От всей души желаю всем здоровья и крепости духа!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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