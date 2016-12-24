Бывший глава Ковылкинского района Мордовии за мошенничество и злоупотребления получил условный срок

Экс-руководитель Ковылкинского района Николай Комусов проработал на руководящих должностях в районной администрации 12 лет. С 2010 года трудился первым заместителем руководителя района, а в июле 2019 встал во главе муниципальной власти. Свои полномочия он сложил в декабре 2021-го, а через короткое время стало известно о возбуждении против него уголовного дела.

По данным следствия, мошенничество Николай Комусов провернул еще в июле 2014 года, когда занимал должность первого заместителя главы района. Он похитил денежные средства в размере около 100 тысяч рублей банальным способом - дал указание директору предприятия «списать» эти деньги под видом фиктивного проведения ремонта помещений. После чего эти деньги были переданы лично в руки чиновника.

Второй эпизод, уже по злоупотреблениям, связан с муниципальным контрактом на строительство системы водоснабжения в селе Троицк Ковылкинского района. Цена контракта составила более 8 миллиона рублей.

Несмотря на то, что выполненные работы не соответствовали проектно-сметной документации и контракту на сумму почти в 660 тысяч рублей, глава района принял отчетные документы, на основании которых работы были полностью оплачены.

Как сообщает Прокуратура РМ, приговором суда бывший глава Ковылкинского района был признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также Комусов был лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.