Врачи из Мордовии провели в Ульяновской области новый осмотр мобилизованных из республики бойцов

Нацпроект в действии
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и на своих страницах в социальных сетях.
«В Ульяновской области наши врачи провели очередной осмотр мобилизованных военнослужащих. Приняли около 100 пациентов, из них 40 обращений к стоматологам. Также работали ЛОР, окулист, дерматолог, терапевт.
В казармах установили рециркуляторы, привезли медикаменты, посылки от родных».
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В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
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