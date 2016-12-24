Врачи из Мордовии провели в Ульяновской области новый осмотр мобилизованных из республики бойцов

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм-канале и на своих страницах в социальных сетях.

«В Ульяновской области наши врачи провели очередной осмотр мобилизованных военнослужащих. Приняли около 100 пациентов, из них 40 обращений к стоматологам. Также работали ЛОР, окулист, дерматолог, терапевт.

В казармах установили рециркуляторы, привезли медикаменты, посылки от родных».