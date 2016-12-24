В Саранске полицейские выявили факт фиктивной регистрации троих граждан Иордании

Как сообщает МВД по РМ, по предварительным данным, 42-летняя жительница Саранска фиктивно зарегистрировала в своем доме в поселке Николаевка троих граждан Иордании (1999, 1997 и 2001 годов рождения). При этом она изначально не намеревалась предоставлять им жилое помещение - иностранцы фактически проживали по другому адресу.

Участковыми уполномоченными полиции сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье УК РФ.

МВД по РМнапоминает: фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.