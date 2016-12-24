Школьники Мордовии побывали с экскурсиями на предприятиях и организациях республики

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В период осенних каникул для учащихся 5-11 классов школ Мордовии были организованы экскурсии на предприятия и организации республики в рамках профориентационной программы. Она проводится Министерством просвещения России при поддержке Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий.
В рамках выездных профориентационных мероприятий школьники узнали, как организована работа на сыроваренном заводе «Сармич», стадионе «Мордовия Арена», кофейне «Coffee Like» и т.д. Для школьников провели не только экскурсии, но и мастер-классы, лекции, встречи с мастерами высокого уровня, которые посвятили своему делу ни один десяток лет.
По словам организаторов, это станет толчком к профессиональному самоопределению для молодых людей. Учащиеся смогут подробно изучить десятки специальностей, проанализировать и подобрать наиболее понравившийся род деятельности, сделать решающий шаг к выбору будущей профессии.
Федеральная профориентационная программа предусматривает проведение в 2022 году выездных мероприятий для более 12 тысяч учащихся в 6 регионах России: Республике Мордовии, Калининградской области, Москве, Московской области, Пермском и Приморском краях.
Подробнее о профориентационных мероприятиях: http://vcht.center/
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