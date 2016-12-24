Многодетная семья Поксараскиных из Атяшевского района вложила региональный материнский капитал в постройку дома

Нацпроект в действии
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Средства республиканского материнского капитала за третьего ребенка можно использовать на строительство жилья, обучение детей и формирование накопительной части трудовой пенсии женщины. А еще можно получить деньги за уже построенный дом, главное, чтобы право собственности возникло не ранее 1 января 2012 года.
Многодетная семья Александра и Таисии Поксараскиных из села Кулясово Атяшевского района решила воспользоваться средствами регионального маткапитала и вложить их в уже построенный дом. Его возведение завершено, осталось только провести газ. Заселиться планируют к Новому году.
«Республиканский семейный капитал – это отличная господдержка, стимул для семей, которые хотят иметь много детей, – говорит Таисия. – Эти средства могут стать еще одним шагом к мечте всех больших семей – собственному жилью».
Всего в Атяшевском районе по нацпроекту «Демография» выдано 210 сертификатов на республиканский материнский капитал, 10 из которых в этом году.
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В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
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