Многодетная семья Поксараскиных из Атяшевского района вложила региональный материнский капитал в постройку дома

Средства республиканского материнского капитала за третьего ребенка можно использовать на строительство жилья, обучение детей и формирование накопительной части трудовой пенсии женщины. А еще можно получить деньги за уже построенный дом, главное, чтобы право собственности возникло не ранее 1 января 2012 года.

Многодетная семья Александра и Таисии Поксараскиных из села Кулясово Атяшевского района решила воспользоваться средствами регионального маткапитала и вложить их в уже построенный дом. Его возведение завершено, осталось только провести газ. Заселиться планируют к Новому году.

«Республиканский семейный капитал – это отличная господдержка, стимул для семей, которые хотят иметь много детей, – говорит Таисия. – Эти средства могут стать еще одним шагом к мечте всех больших семей – собственному жилью».

Всего в Атяшевском районе по нацпроекту «Демография» выдано 210 сертификатов на республиканский материнский капитал, 10 из которых в этом году.