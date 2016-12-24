Ударившего ножом работницу Пенсионного фонда в Саранске заключили под стражу

В Ленинском суде Саранска определили меру пресечения обидчивому пожилому мужчине Николаю Хатанзейскому, ранившему ножом работницу Пенсионного фонда в столице Мордовии.

Уроженец Коми АССР без определенных занятий 63-летний Николай Хатанзейский в минувший понедельник пришел в Управление Пенсионного фонда на улице Ботевградская в Саранске. Обидевшись на то, как его проконсультировала одна из работниц социальной организации, пенсионер дождался ее в коридоре. Когда женщина вышла из кабинета, он подошел к ней и ударил ножом в живот, после чего спокойно сел на скамейку и стал дожидаться сотрудников полиции.

В результате полученного ранения потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде колото-резанной раны брюшной полости, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отмечается в сообщении Ленинского суда Саранска, Хатанзейский свою вину признал полностью. Он пояснил, что разозлился на работницу Пенсионного фонда и ударил ее ножом по простой причине - женщина не разъяснила ему, как он может попасть на прием к руководству Пенсионного фонда.

Следователь и прокурор настаивали в суде на заключении пенсионера под стражу. Подозреваемый и его защитник не возражали против этого, что бывает довольно редко при рассмотрении вопросов о мере пресечения. В итоге пожилой мужчина отправится в СИЗО по 30 декабря 2022 года включительно.