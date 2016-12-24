В Ардатове под суд пойдет уснувший угонщик авто

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В Ардатовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя за неправомерное завладение транспортным средством.
По информации МВД по РМ, ночью 31 августа этого года пьяный молодой человек направляясь домой обратил внимание на припаркованный около многоэтажки автомобиль марки «Хендай Элантра». Удостоверившись, что сигнализация отключена, а двери автомобиля не заперты, он залез в машину.
Обнаружив в замке зажигания ключи, парень завел авто, предполагая доехать на нем до дома. Однако нетрезвый деятель не справился с управлением - сдавая назад, он въехал в стену дома, да еще зацепил бампером забор.
После того как машина заглохла, подозреваемый уснул в салоне чужого автомобиля. Полицию вызвали жильцы дома, которые услышали грохот и вышли на улицу.
В настоящее время уголовное дело «сонного» угонщика направлено в суд для рассмотрения по существу.
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