Глава Мордовии встретился с семьей участника СВО

Глава Мордовии Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции. Супруга военнослужащего, добровольно в числе первых отправившегося защищать рубежи Родины, встретила руководителя региона вместе со своим многочисленным семейством в новой квартире. Новоселы переселились сюда из общежития, где условия проживания были не самыми комфортными.

Новая квартира нашлась в муниципальном жилом фонде, она небольшая, но очень уютная, ремонт сделали общими усилиями. Детей в семье четверо – двое школьников, дочка детсадовского возраста и 6-месячный Артём.

Гостя встретили дружно, он пришел не с пустыми руками - с игрушками для детей, корзиной сладостей и фруктов и другими подарками, среди которых мультиварка, сервиз столовой посуды для большой семьи и теплый плед. За чаем обсудили насущное – как справляются без главы семейства, как поддерживает семью районная власть, как важно внимание в такой ситуации. Например, дети-школьники получают по Указу Главы Мордовии бесплатное горячее питание.

Новая квартира теплая, в хорошем спокойном районе, где рядом детский сад, магазины, поликлиника, другая социальная инфраструктура. Мама выразила слова глубокой благодарности за внимание к ее семье, за заботу, ведь это самое важное сейчас для наших бойцов – знать, что с их близкими все хорошо.