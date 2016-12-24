В Мордовии стартовал 15-й лагерь молодежного актива «СтоЛица»

Лагерь молодежного актива «СтоЛица» – это 5 дней образовательной программы, практической работы, а также игровые мероприятия, направленные на внутреннее самопознание и творческое раскрепощение участников. На протяжении всего периода проведения лагеря будет вестись личный рейтинг участников, который сформируется из оценок экспертов обучающей программы, организаторов и участников. По итогам будет определена «десятка лучших» всего лагеря.

Смена пройдет со 2 по 6 ноября 2022 года на базе пансионата «Орбита». 150 студентов стали участниками лагеря. Среди них представители не только профильных учебных заведений, но и студенты других специальностей, которые на протяжении студенческой жизни участвуют в студенческих веснах и других творческих мероприятиях.

Образовательная программа лагеря пройдет по 3 направлениям: Кино, Музыка и АРТ. Участники лагеря полностью погрузятся в креативную индустрию, обменяются уже имеющимся опытом, и смогут проявить полученные знания на практике. В создании и доработке своих идей им помогут приглашенные эксперты из различных областей креативных индустрий, которые на примере собственных кейсов обучат участников творческим компетенциям. В финальный день пройдет презентация всех созданных продуктов, которые в дальнейшем будут внедрены в творческую жизнь региона.

Гостем лагеря станет министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина. В рамках лагеря пройдет встреча в формате диалога на равных, где министр ответит на вопросы участников.

Главной особенностью лагерной смены станет Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи, участниками которого станут представители лагеря и молодежь республики, которые смогут получить грант до миллиона рублей на реализацию своих идей и проектов. Уже через несколько дней участникам предстоит защитить свои инициативы перед экспертами.

Лагерь молодежного актива «СтоЛица» – проект-победитель Конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в Республике Мордовия 2022 года.